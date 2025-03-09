Трамп заявил о жесткой позиции по РФ, но хороших отношений с Путиным

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», - сказал Трамп.

На обвинения в излишней мягкости в отношении России Трамп возразил, заявив, что за первый президентский срок ввел против РФ масштабные санкции. По его словам, президент РФ Владимир Путин первым может подтвердить его жесткий подход по отношению к России.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что считает переговоры с Россией по украинскому урегулированию более простыми, чем с Киевом, добавив, что у Москвы есть все необходимые возможности для достижения соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

