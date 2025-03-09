Трамп заявил о жесткой позиции по РФ, но хороших отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.

Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», - сказал Трамп.

На обвинения в излишней мягкости в отношении России Трамп возразил, заявив, что за первый президентский срок ввел против РФ масштабные санкции. По его словам, президент РФ Владимир Путин первым может подтвердить его жесткий подход по отношению к России.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что считает переговоры с Россией по украинскому урегулированию более простыми, чем с Киевом, добавив, что у Москвы есть все необходимые возможности для достижения соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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