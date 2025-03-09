Стало известно о прекращении США технической поддержки истребителей F-16 на Украине

Forbes пишет, что хотя США не могут просто выключить F-16, однако администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для РЭБ F-16.

Это может лишить украинские ВВС их важнейших воздушных контрмер, пишет Forbes, добавляя, что украинцы могли бы переложить бремя глушения на истребители Dassault Mirage 2000, которые они получают из Франции. Mirage 2000 оснащены собственными мощными глушителями, и американцы не участвуют в их программировании, а Франция может в конечном итоге передать десятки сверхзвуковых Mirage 2000, отмечает Forbes.

Forbes пишет, что перед отправкой Украине F-16 прошли специальную модернизацию систем радиоэлектронной борьбы. Издание отмечает, что в дополнение к AN/ALQ-131, F-16 могут нести интегрированную систему распределения Pylon и интегрированные системы электронного боя Pylon: PIDS и ECIPS. На Украине F-16 действуют как «летающая ПВО» с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении, добавляет Forbes.

На этой неделе на Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 из Нидерландов, состоящая из шести боевых машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

