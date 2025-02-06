СМИ: Средняя сумма требований хакеров-вымогателей возросла до 14 миллионов рублей
Средняя сумма требований хакеров за расшифровку вируса-вымогателя для одной компании по итогу 2024 года выросла до $150 тысяч (более 14 миллионов рублей), пишет РБК со ссылкой на компанию по управлению цифровыми рисками BiZone.
При этом средний размер выкупа составил около 10 миллионов рублей, максимальной стала выплата на сумму около 300 миллионов рублей.
В общей сложности в 2024 году было зафиксировано 340 тысяч подозрений на хакерские атаки, что на 41% меньше, чем в 2023 году. Наиболее часто злоумышленники выбирали в качестве цели государственные и логистические компании, электронную коммерцию и финансовый сектор.
Ранее сообщалось, что специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в январе 2025 года отразили 637 кибератак. При этом максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты, передает «Радиоточка НСН».
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