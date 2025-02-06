СМИ: Средняя сумма требований хакеров-вымогателей возросла до 14 миллионов рублей

Средняя сумма требований хакеров за расшифровку вируса-вымогателя для одной компании по итогу 2024 года выросла до $150 тысяч (более 14 миллионов рублей), пишет РБК со ссылкой на компанию по управлению цифровыми рисками BiZone.

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При этом средний размер выкупа составил около 10 миллионов рублей, максимальной стала выплата на сумму около 300 миллионов рублей.

В общей сложности в 2024 году было зафиксировано 340 тысяч подозрений на хакерские атаки, что на 41% меньше, чем в 2023 году. Наиболее часто злоумышленники выбирали в качестве цели государственные и логистические компании, электронную коммерцию и финансовый сектор.

Ранее сообщалось, что специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в январе 2025 года отразили 637 кибератак. При этом максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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