СМИ: Спрос россиян на покупку недвижимости в ОАЭ вырос на 12%

В то же время отмечается, что граждане России приобретают жилье в ОАЭ реже, чем в 2022 году. С января по декабрь 2023 года спрос в целом снизился на 24,7%.

По словам основателя агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяны Агеевой, россияне все чаще обращают внимание на альтернативные варианты в Абу-Даби, что объясняется более доступной стоимостью недвижимости.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН назвала ОАЭ самой комфортной страной для покупки жилья.



