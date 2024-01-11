СМИ: Спрос россиян на покупку недвижимости в ОАЭ вырос на 12%
Спрос россиян на недвижимость в Объединенных Арабский Эмиратах (ОАЭ) в декабре 2023 года вырос на 12,2%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов агентства Ageeva Real Estate.
В то же время отмечается, что граждане России приобретают жилье в ОАЭ реже, чем в 2022 году. С января по декабрь 2023 года спрос в целом снизился на 24,7%.
По словам основателя агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяны Агеевой, россияне все чаще обращают внимание на альтернативные варианты в Абу-Даби, что объясняется более доступной стоимостью недвижимости.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН назвала ОАЭ самой комфортной страной для покупки жилья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru