Bloomberg: Российский «бум» на недвижимость в Дубае закончился

По данным опрошенных агентством брокеров, ситуация изменилась из-за ослабления рубля к доллару, подорожания недвижимости в Дубае примерно на 30% за 6 месяцев и «разочарования» в жизни здесь. Как отметил один из источников, россияне чаще продают купленные объекты или отказываются от заключенных ранее сделок.

По словам главы агентства недвижимости Driven Properties Абдуллы Аладжаджи, с июня по август клиенты из РФ приобрели недвижимость в Дубае на $39,9 млн, при этом продали на $75,1 млн. Согласно данным брокерской компании Betterhomes, в третьем квартале года россияне были пятыми по значимости зарубежными покупателями жилой недвижимости в городе.

Эксперты отмечают наибольшее падение спроса среди российских клиентов на рынке элитной недвижимости. При этом на местный рынок выходит все больше европейских, американских, китайских и сингапурских покупателей.

Между тем стало известно, что все больше российских брендов появляются на рынке ОАЭ на фоне роста потока туристов и экспатов из других государств. В начале 2022-сентябре 2023 года в Дубай пришли 24 бренда из РФ, пишет Ura.ru.

