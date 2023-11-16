«ОАЭ и Австралия»: Названы самые безопасные страны для покупки жилья

С точки зрения налоговой системы ОАЭ является самой комфортной страной для покупки жилья, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН. При этом, по ее словам, с точки зрения безопасности для покупки жилья в приоритете Австралия.

Ранее россияне поставили рекорд за 10 лет по сделкам с недвижимостью в Испании. Радченко отметила, что рост покупки недвижимости россиянами идет и в других странах.

«Недвижимость за рубежом чаще покупают, чем продают. Если говорить с точки зрения налогов… То это ОАЭ. Там ты продал-купил и ты никому ничего не должен, чем и пользуются многие россияне, зарабатывают на недвижимости. Если смотреть с точки зрения безопасности и ядерной войны – это Австралия. В каждой стране есть свои нюансы», - сказала Радченко.