«ОАЭ и Австралия»: Названы самые безопасные страны для покупки жилья
Россияне покупают недвижимость за рубежом чаще, чем продают, отметила в эфире НСН Ирина Радченко.
С точки зрения налоговой системы ОАЭ является самой комфортной страной для покупки жилья, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН. При этом, по ее словам, с точки зрения безопасности для покупки жилья в приоритете Австралия.
Ранее россияне поставили рекорд за 10 лет по сделкам с недвижимостью в Испании. Радченко отметила, что рост покупки недвижимости россиянами идет и в других странах.
«Недвижимость за рубежом чаще покупают, чем продают. Если говорить с точки зрения налогов… То это ОАЭ. Там ты продал-купил и ты никому ничего не должен, чем и пользуются многие россияне, зарабатывают на недвижимости. Если смотреть с точки зрения безопасности и ядерной войны – это Австралия. В каждой стране есть свои нюансы», - сказала Радченко.
Она также рассказала, что с продажей недвижимости за рубежом у россиян есть ряд сложностей из-за санкций.
«С продажей сейчас есть сложности, потому что на счете в зарубежном банке нельзя держать больше 100 тысяч долларов для граждан РФ. А недвижимость нигде не стоит дешевле – это цены в 200-500 тысяч долларов\евро. Кто-то может быть и продал бы, но эти санкции блокируют желание продавать», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Радченко отметила, что цены на покупку и аренду жилья продолжают дорожать на Кипре, так как люди стали перебираться туда из Израиля.
«Поток людей, которые уезжают из России, сохраняется. Покупают жилье не только в Испании. К примеру, на Кипре цены продолжают расти и на покупку недвижимости, и на аренду после 7 октября. Те граждане, которые имеют израильское и российское гражданство, снова перебираются на Кипр, покупают и арендуют жилье», - резюмировала Радченко.
По данным аналитиков брокера Tranio, россияне продолжают вкладываться в зарубежную недвижимость. Самыми популярными зарубежными странами для покупки недвижимости стали ОАЭ, Турция, Греция, Грузия и Испания, передает «Радиоточка НСН».
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