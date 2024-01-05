СМИ: Спасателям запретили пользоваться iPhone на работе
Сотрудникам МЧС, пользующимся смартфонами Apple, сказали переходить на Android или другие операционные системы, сообщает Telegram-канал Mash.
Официальной причиной запрета руководство называет возможность взлома. Приказ вступит в силу 10 января, пишет СМИ.
Руководство МЧС переживает, что если сотрудник на работе и дома пользуется одним и тем же гаджетом, то на нем могут храниться секретные данные и даже гостайны.
Ранее стало известно, что Центробанк запретил с 25 декабря своим сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами продукции Apple в служебных целях. Регулятор также отказался от их закупки, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru