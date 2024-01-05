СМИ: Спасателям запретили пользоваться iPhone на работе

Официальной причиной запрета руководство называет возможность взлома. Приказ вступит в силу 10 января, пишет СМИ.

Руководство МЧС переживает, что если сотрудник на работе и дома пользуется одним и тем же гаджетом, то на нем могут храниться секретные данные и даже гостайны.

Ранее стало известно, что Центробанк запретил с 25 декабря своим сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами продукции Apple в служебных целях. Регулятор также отказался от их закупки, напоминает «Радиоточка НСН».

