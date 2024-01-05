СМИ: Спасателям запретили пользоваться iPhone на работе

Сотрудникам МЧС, пользующимся смартфонами Apple, сказали переходить на Android или другие операционные системы, сообщает Telegram-канал Mash.

«Китайская железка»: Российский аналог iPhone назвали интересным для чиновников

Официальной причиной запрета руководство называет возможность взлома. Приказ вступит в силу 10 января, пишет СМИ.

Руководство МЧС переживает, что если сотрудник на работе и дома пользуется одним и тем же гаджетом, то на нем могут храниться секретные данные и даже гостайны.

Ранее стало известно, что Центробанк запретил с 25 декабря своим сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами продукции Apple в служебных целях. Регулятор также отказался от их закупки, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗапретМЧС РФIphone

Горячие новости

Все новости

партнеры