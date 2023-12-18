«Китайская железка»: Российский аналог iPhone назвали интересным для чиновников

«Само железо российским не является, смартфон даже внешне напоминает кучу моделей, которые есть на разных рынках. Это китайская железка, которая частично собирается в России. Если говорить про начинку, это Linux – российская разработка, которая является прототипом, коммерческим продуктом это станет через пять-шесть месяцев. Идея очень простая: российский Linux уже работает на компьютере, мы делаем из него некое мобильное устройство, пишем драйвера. На уровне идеи здесь все неплохо. Что касается востребованности рынка, будем смотреть, когда появятся коммерческие образцы. Сегодня это прототип, в который вложено много сил, но этот прототип не позволяет понять, что с этим можно делать в принципе», - рассказал он.

По оценкам Муртазина, компании удастся продать в следующем году не больше десяти-двадцати тысяч смартфонов.

«Уже сейчас можно сказать, что это устройство для государства, для чиновников. Возможно, для них это будет интересно. Если в 2024 году они смогут продать несколько десятков тысяч штук, это можно считать оглушительным успехом, десять-двадцать тысяч. Смартфону придется конкурировать с «Авророй», у них есть целая экосистема уже. Рынок пока очень маленький, узкий, но «Аврора» на пять-шесть лет опережает «Р-ФОН», появляется конкуренция, что позитивно для всех», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в России появится новый отечественный мессенджер, который станет аналогом Telegram и будет защищен шифрованием и программой идентификации. Его хотят разместить в «отечественном iPhone» — Р–ФОН, ориентированном на госслужащих и бизнес, передает «Радиоточка НСН».

