«СМИ, соцсети и ТВ»: В Госдуме обещают «не переборщить» с изменениями в закон об иноагентах
В России нужен четкий контроль за центральными телеканалами и СМИ, но нельзя допустить наказание невинных людей, сказал НСН Алексей Чепа.
В условиях спецоперации на Украине иногагенты, занимающиеся провокациями, должны наказываться, как в период военного времени, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее депутат Госдумы Луговой рассказал о предложениях об ужесточении ответственности для иноагентов по примеру американского. Чепа в свою очередь заявил, что некоторые предложения - "с перегибом".
«У депутатов подготовлено много различных предложений (по закону об иноагентах - прим. НСН), мы их периодически отправляем в правительство и надеемся, что оно будет оперативно их рассматривать, и мы сможем более адекватно отвечать антироссийским действиям, которые планируются в США. При этом есть очень много предложений, которые наверняка перебарщивают, поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пострадал кто-то из невинных людей», - сказал Чепа.
По его словам, многие иноагенты уже покинули Россию, однако к оставшимся провокаторам следует принимать серьезные меры.
«Очень многие из этих граждан после 24 февраля уже покинули пределы страны. С теми, кто занимается провокациями и пытается дестабилизировать и без того непростую ситуацию, с этими гражданами надо очень серьезно поступать, как в период военного времени», - подчеркнул депутат.
По его словам, нужен четкий контроль, как за отечественными СМИ, так и за телевидением.
«Не нужно контактировать с компаниями, ведущими против нас пропагандистскую деятельность, надо их всячески ограничивать. Например, нельзя допускать, чтобы эти компании покупали рекламу, допустим, в «ВКонтакте». Надо это все четко контролировать. Надо контролировать наши СМИ, центральное телевидение», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Накануне Роскомнадзор вынес официальное предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в одном из материалов, опубликованных на сайте издания.
14 марта сотрудница Первого канала Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» устроила перформанс, начав показывать за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат, содержание которого может грозить уголовной ответственностью по закону о фейках.
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