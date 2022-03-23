«СМИ, соцсети и ТВ»: В Госдуме обещают «не переборщить» с изменениями в закон об иноагентах

В условиях спецоперации на Украине иногагенты, занимающиеся провокациями, должны наказываться, как в период военного времени, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее депутат Госдумы Луговой рассказал о предложениях об ужесточении ответственности для иноагентов по примеру американского. Чепа в свою очередь заявил, что некоторые предложения - "с перегибом".