Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»
Роскомнадзор вынес официальное предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты», сообщает ТАСС со ссылкой на релиз ведомства.
Речь идет об отсутствии маркировки НКО-иноагента в одном из материалов, опубликованном на сайте издания.
«Новую газету» предупредили о недопустимости нарушения законодательства.
Ранее во вторник стало известно, что главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов намерен передать свою Нобелевскую медаль на аукцион, а вырученные деньги потратить на помощь украинским беженцам.
«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам (…) Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», - говорится в публикации на сайте издания.
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