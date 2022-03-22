Роскомнадзор вынес предупреждение «Новой газете»

«Новую газету» предупредили о недопустимости нарушения законодательства.

Ранее во вторник стало известно, что главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов намерен передать свою Нобелевскую медаль на аукцион, а вырученные деньги потратить на помощь украинским беженцам.

«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам (…) Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», - говорится в публикации на сайте издания.

