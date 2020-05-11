СМИ: Сотни участников репетиций парада Победы заразились COVID-19
По меньшей мере 376 человек, которые принимали участие в репетициях парада Победы, заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание «Проект», ссылаясь на слова курсантов, родителей и знакомых военных. Источник подчеркивает, что речь идет о воспитанниках Тверского суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также московского Военного университета и других частей и военных институтов.
Напомним, из-за пандемии коронавируса традиционный парад 9 мая на Красной площади не состоялся и был перенесен, однако до его отмены успели пройти несколько репетиций в подмосковном Алабине. На них приезжали тысячи военнослужащих и курсантов из разных городов России.
Между тем, по состоянию 10 мая, в Минобороны сообщили о 1 723 зараженных COVID-19 военнослужащих, 1 132 курсантах и слушателях военных вузов, 55 воспитанниках довузовских учебных заведений и 407 инфицированных среди гражданского персонала вооруженных сил.
Кстати, за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 11 656 заболевших новым типом коронавируса. Заразившиеся выявлены в 84 регионах страны. Таким образов в России выявлено 221 344 случая COVID-19.
Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировано в Москве — 6 169 человек. Далее идут Подмосковье (1079 заболевших за сутки), Санкт-Петербург (307) и Нижегородская область (291).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru