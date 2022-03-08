СМИ: состояние Жириновского ухудшилось

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается врачами, как тяжёлое, оно постепенно ухудшается, сообщает Telegram-канал 112.

Володин заявил, что беседовал с Жириновским

По данным канала, в настоящее время политик подключён к ИВЛ, уровень сатурации у него упал с 96% до 88%. При этом большая часть остальных анализов у него в норме.

Ранее в ЛДПР заявили, что состояние госпитализированного с коронавирусом Жириновского остаётся стабильным, но ему по-прежнему требуется наблюдение врачей, сообщает RT.

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ТЕГИ:ЛечениеЛДПРКоронавирусВладимир Жириновский
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