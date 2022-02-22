Володин заявил, что беседовал с Жириновским
22 февраля 202212:54
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский очень хотел выступить в парламенте 22 февраля.
По его словам, он разговаривал с политиком, которому «уже намного лучше», однако пока его не отпускают врачи.
«Надеюсь, скоро его увидим в Госдуме», - добавил Володин.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что госпитализированный с COVID-19 Жириновский идёт на поправку, сообщает RT.
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22 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru