Володин заявил, что беседовал с Жириновским

По его словам, он разговаривал с политиком, которому «уже намного лучше», однако пока его не отпускают врачи.

«Надеюсь, скоро его увидим в Госдуме», - добавил Володин.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что госпитализированный с COVID-19 Жириновский идёт на поправку, сообщает RT.