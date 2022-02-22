Володин заявил, что беседовал с Жириновским

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский очень хотел выступить в парламенте 22 февраля.

Дегтярев рассказал о здоровье Жириновского

По его словам, он разговаривал с политиком, которому «уже намного лучше», однако пока его не отпускают врачи.

«Надеюсь, скоро его увидим в Госдуме», - добавил Володин.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что госпитализированный с COVID-19 Жириновский идёт на поправку, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЛДПРГосдумаВячеслав ВолодинВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры