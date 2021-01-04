СМИ сообщили об обнаружении «британского» штамма COVID-19 в Австрии

Первые случаи заражения «британским» штаммом COVID-19 зафиксированы в Австрии. Об этом сообщает газета Kleine Zeitung.

По данным издания, вирус был обнаружен у четырёх человек после теста на инфекцию в аэропорту Вены. Кроме того, у ещё одного прибывшего в Австрию выявлена другая мутация COVID-19, предположительно возникшая в ЮАР.

Отмечается, что трое из заражённых — дети. О широком распространении нового типа инфекции в Австрии пока речи не идёт.

Ранее стало известно о первом случае заражения новым «британским» типом коронавируса, зафиксированном в Грузии.

Британские учёные выявили новый штамм коронавирусной инфекции в середине декабря. По данным Минздрава Великобритании, новый тип вируса распространяется быстрее уже известных и, по предварительной оценке, на 70% заразнее.

Кроме того, в декабре Минздрав Южноафриканской республики сообщил о выявлении новой мутации вируса 501.V2.

