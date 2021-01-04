Первый случай заражения «британским» штаммом COVID-19 обнаружили в Грузии
Первый случай заражения новым «британским» типом коронавирусной инфекции зафиксирован в Грузии. Об этом сообщается в заявлении Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии.
По данным центра, лаборатория Лугара завершила исследования трёх образцов, в которых мог быть обнаружен новый штамм вируса. В одном из случаев была зафиксирована характерная для новой разновидности COVID-19 мутация.
Отмечается, что заражённый — мужчина старше 50 лет, прибывший в Грузию из другого государства и уже вернувшийся обратно. При этом пациент не посещал Британию, отмечает РИА ФАН. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, он соблюдает изоляцию, все контактировавшие с ним граждане установлены.
Британские учёные выявили новый штамм коронавирусной инфекции в середине декабря. По данным Минздрава Великобритании, новый тип вируса распространяется быстрее уже известных и, по предварительной оценке, на 70% заразнее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru