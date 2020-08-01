СМИ сообщили о задержаниях в Москве сторонников Фургала на несанкционированной акции

Местом проведения несогласованной акции стал Новопушкинский сквер столицы. Ее участники не отреагировали на многочисленные призывы полиции разойтись. Сотрудники правопорядка задержали порядка 13 человек.

По данным издания «КоммерсантЪ», в Сети распространено видео, на которое попало задержание не менее, чем пяти человек.

Акции в поддержку Сергея Фургала проходят 1 августа на Дальнем Востоке, Москве и Санкт-Петербурге, а также некоторых других городах России.

Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву, 10 июля суд санкционировал его арест. С тех пор в регионе проходили стихийные акции в поддержку губернатора. Фургал оставался главой региона до 20 июля, пока президент РФ Владимир Путин не подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил семье Фургала юридическую помощь.

«Адвокат, как врач, должен помогать вне зависимости от того, насколько плохо или хорошо общество относится к подзащитному. Союз адвокатов России может представить на выбор великолепных адвокатов для семьи Фургала, которая испытывает финансовые трудности. Квалифицированная юридическая помощь гарантируется каждому – это норма Конституции РФ, закон прямого действия для адвокатуры России», – напомнил он в эфире НСН.

