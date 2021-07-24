СМИ сообщили о выявлении новой мутации коронавируса

Специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции, пишет The Mirror.

Назван доминирующий штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы

Штамм получил название B.1.621. На данный момент выявлено уже 16 случаев заражения новым вариантом вируса, все они связаны с поездками за рубеж.

Медики проводят анализы нового штамма, чтобы понять, как он влияет на поведение вируса. Снижает ли мутация B.1.621 эффективность вакцин и вызывает ли более тяжелое течение заболевания, пока не известно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирус
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