СМИ сообщили о выявлении новой мутации коронавируса
Специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) обнаружили новую мутацию коронавирусной инфекции, пишет The Mirror.
Штамм получил название B.1.621. На данный момент выявлено уже 16 случаев заражения новым вариантом вируса, все они связаны с поездками за рубеж.
Медики проводят анализы нового штамма, чтобы понять, как он влияет на поведение вируса. Снижает ли мутация B.1.621 эффективность вакцин и вызывает ли более тяжелое течение заболевания, пока не известно.
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