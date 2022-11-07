СМИ сообщили о возвращении Собчак в Россию
Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Собчак перешла через российскую границу в Псковской области.
«Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией», — сообщил источник РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, Собчак сопровождал ее супруг, режиссер Константин Богомолов.
В конце октября журналистка покинула Россию, отмечалось, что она въехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. Собчак уехала из страны на фоне разбирательства в отношении своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
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