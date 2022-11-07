СМИ сообщили о возвращении Собчак в Россию

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха

По данным агентства, Собчак перешла через российскую границу в Псковской области.

«Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией», — сообщил источник РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, Собчак сопровождал ее супруг, режиссер Константин Богомолов.

В конце октября журналистка покинула Россию, отмечалось, что она въехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. Собчак уехала из страны на фоне разбирательства в отношении своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияЖурналистыКсения Собчак
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