Телеведущая Ксения Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, следователь МВД отменил соответствующее постановление.

Ранее в Москве был арестован коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов, который согласился сотрудничать со следствием и признал получение 800 тысяч рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Сама Собчак, покинувшая Россию, заявила, что не верит в предъявляемые ему обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





