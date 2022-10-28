Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха
Телеведущая Ксения Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, следователь МВД отменил соответствующее постановление.
Ранее в Москве был арестован коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов, который согласился сотрудничать со следствием и признал получение 800 тысяч рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Сама Собчак, покинувшая Россию, заявила, что не верит в предъявляемые ему обвинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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