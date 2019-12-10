Лужков скончался после операции в Мюнхене
10 декабря 201912:34
Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил факт смерти экс-градоначальника. Он уточнил, что Юрий Михайлович умер после операции. Ему было 83 года.
Бывший мэр Москвы скончался в больнице Мюнхена после операции на сердце, выяснил РЕН ТВ.
Лужков занимал пост мэра Москвы с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. Он был отправлен в отставку тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».
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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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