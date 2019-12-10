Лужков скончался после операции в Мюнхене

Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил факт смерти экс-градоначальника. Он уточнил, что Юрий Михайлович умер после операции. Ему было 83 года.

Бывший мэр Москвы скончался в больнице Мюнхена после операции на сердце, выяснил РЕН ТВ.

Лужков занимал пост мэра Москвы с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. Он был отправлен в отставку тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».

