СМИ сообщили о скором введении цифровых пропусков в Москве

Данная мера будет действовать до прекращения в городе режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса.



По некоторым данным, о введении цифровых пропусков могут объявить уже в пятницу, 10 апреля. Также отмечается, что москвичи будут получать два вида пропусков: одноразовые QR-коды для поездок по городу или за его пределы, а также постоянные для поездок на работу.



По состоянию на 10 апреля в Москве зафиксировано почти 8 тысяч заражений коронавирусом, скончались 50 заболевших.

