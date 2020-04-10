СМИ сообщили о скором введении цифровых пропусков в Москве
Власти Москвы в ближайшее время могут объявить о введении в городе цифровых пропусков для выхода из дома. Об этом сообщают сразу три крупных издания со ссылкой на свои источники: РБК, «Коммерсант» и «Ведомости».
Данная мера будет действовать до прекращения в городе режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса.
По некоторым данным, о введении цифровых пропусков могут объявить уже в пятницу, 10 апреля. Также отмечается, что москвичи будут получать два вида пропусков: одноразовые QR-коды для поездок по городу или за его пределы, а также постоянные для поездок на работу.
По состоянию на 10 апреля в Москве зафиксировано почти 8 тысяч заражений коронавирусом, скончались 50 заболевших.
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