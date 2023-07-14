СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова
14 июля 202317:07
86-летний телеведущий Николай Дроздов попал в одну из московских больниц, пишет в пятницу Telegram-канал «112».
По его данным, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов.
В настоящее время телефон Дроздова не доступен. Писатель Александр Цыпкин ранее говорил НСН, что Николай Николаевич должен выступить на фестивале «БеспринцЫпные чтения», который пройдет в Москве 15-16 июля.
В конце января сообщалось, что Дроздов после падения на улице сломал восемь ребер и попал в реанимацию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru