СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова

В настоящее время телефон Дроздова не доступен. Писатель Александр Цыпкин ранее говорил НСН, что Николай Николаевич должен выступить на фестивале «БеспринцЫпные чтения», который пройдет в Москве 15-16 июля.

В конце января сообщалось, что Дроздов после падения на улице сломал восемь ребер и попал в реанимацию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

