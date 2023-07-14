СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова

86-летний телеведущий Николай Дроздов попал в одну из московских больниц, пишет в пятницу Telegram-канал «112».

По его данным, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов.

Телеведущего Дроздова выписали из больницы

В настоящее время телефон Дроздова не доступен. Писатель Александр Цыпкин ранее говорил НСН, что Николай Николаевич должен выступить на фестивале «БеспринцЫпные чтения», который пройдет в Москве 15-16 июля.

В конце января сообщалось, что Дроздов после падения на улице сломал восемь ребер и попал в реанимацию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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