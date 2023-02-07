Телеведущего Дроздова выписали из больницы

Знаменитого телеведущего, путешественника и ученого Николая Дроздова, попавшего в больницу с множественными переломами и ушибами после неудачного падения, выписали из медучреждения 7 февраля. Об этом сообщил телеканал 360.

СМИ: актёра Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

По словам самого Дроздова, все трещины и переломы благополучно заросли. Дочь знаменитости подтвердила, что ее отца выписали из больницы. Она отметила, что близкие помогут ему пройти реабилитацию.

Ранее журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе попал в больницу в тяжелом состоянии. По словам председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, у Сванидзе диагностировали отек легких. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БольницаНиколай Дроздов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры