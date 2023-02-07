Телеведущего Дроздова выписали из больницы
Знаменитого телеведущего, путешественника и ученого Николая Дроздова, попавшего в больницу с множественными переломами и ушибами после неудачного падения, выписали из медучреждения 7 февраля. Об этом сообщил телеканал 360.
По словам самого Дроздова, все трещины и переломы благополучно заросли. Дочь знаменитости подтвердила, что ее отца выписали из больницы. Она отметила, что близкие помогут ему пройти реабилитацию.
Ранее журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе попал в больницу в тяжелом состоянии. По словам председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, у Сванидзе диагностировали отек легких. Об этом сообщило агентство НСН.
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