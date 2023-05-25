СМИ сообщили о депрессии у перенесшего операции Костомарова

Психологу не удается вывести спортсмена Романа Костомарова из депрессии. Ранее он перенес несколько операций, в том числе, по ампутации конечностей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фигурист Роман Костомаров сделал первую публикацию после госпитализации

По информации источника канала, фигурист пытается справиться с апатией, но пока нередко сеансы со специалистами вызывают у него злость.

Костомаров проведет все лето в больнице. Врачи будут заниматься протезированием его конечностей, а также восстанавливать общее физическое и психологическое состояние.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДепрессияФигуристы

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