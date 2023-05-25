СМИ сообщили о депрессии у перенесшего операции Костомарова

По информации источника канала, фигурист пытается справиться с апатией, но пока нередко сеансы со специалистами вызывают у него злость.

Костомаров проведет все лето в больнице. Врачи будут заниматься протезированием его конечностей, а также восстанавливать общее физическое и психологическое состояние.

