СМИ раскрыли детали о госпитализации экс-солиста «На-На» Левкина
Два дня назад врачи экстренно госпитализировали бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на информационный Telegram-канал «Shot».
По версии этого источника, медики диагностировали артисту рецидив онкологического заболевания. Выступать Владимир Левкин при этом не прекращал. Утверждается, что 23 ноября планировался концерт бывшего солиста «На-На».
«Shot» также сообщал, что в октябре 2024 года Владимир Левкин появился на одной из кинопремьер в Москве. Артист не снимал темных очков, объясняя их необходимость перенесенной операцией.
Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На», умер в воскресенье, 17 ноября. Артисту было 57 лет. Левкин был солистом «На-На» с момента основания группы, после окончания контракта он покинул команду, занявшись сольным творчеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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