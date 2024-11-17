СМИ: Трамп хочет наказать военных, выводивших войска из Афганистана

Команда избранного президента США Дональда Трампа составляет поименный список отставных и действующих военных, которые занимались выводом американских войск из Афганистана в 2021 году. По информации NBC News, их могут привлечь к ответственности.

Источники телеканала заявили, что для расследования обстоятельств вывода войск США из Афганистана команда Дональда Трампа может сформировать специальную комиссию. Эта структура решит, будут ли предъявлены военным, принявшим такое решение, уголовные обвинения — в том числе, и в государственной измене.