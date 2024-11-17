Умер экс-солист «На-На» Владимир Левкин

В Москве умер бывший солист музыкальной группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом сообщила его супруга Марина Ичетовкина, слова которой приводит издание «Starhit».

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Музыканту было 57 лет. При этом причина смерти певца пока не сообщается.

По данным Telegram-канала «Shot», в начале 2000-х годов у Левкина диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь. В октябре этого года певец говорил, что перенес операцию.

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ФОТО: ТАСС
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