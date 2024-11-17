Умер экс-солист «На-На» Владимир Левкин

Музыканту было 57 лет. При этом причина смерти певца пока не сообщается.

По данным Telegram-канала «Shot», в начале 2000-х годов у Левкина диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь. В октябре этого года певец говорил, что перенес операцию.

Ранее стало известно о смерти секс-символа СССР Светланы Светличной.



