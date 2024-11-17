Карпин отправил в клубы шесть игроков перед встречей с Сирией

Позднее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин пояснил, что его штаб не увидел смысла везти на одну игру 29 футболистов. По его словам, руководство сборной изначально не планировало включать в заявку на встречу с Сирией некоторых игроков.



Как добавил Валерий Карпин, только один из них, Игорь Дивеев, вернулся на базу ЦСК по медицинским показателям.



15 ноября российская сборная по футболу в товарищеском матче обыграла команду Брунея. Встреча закончилась со счетом 11:0. Для россиян эта победа стала рекордной в истории. При этом два гола брунейские футболисты забили в собственные ворота.



Предыдущий рекорд в истории сборной России был установлен в 2020 году. В отборе к Евро-2020 российская сборная обыграла Сан-Марино со счетом 9:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

