СМИ раскрыли детали о госпитализации экс-солиста «На-На» Левкина

Два дня назад врачи экстренно госпитализировали бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на информационный Telegram-канал «Shot».



По версии этого источника, медики диагностировали артисту рецидив онкологического заболевания. Выступать Владимир Левкин при этом не прекращал. Утверждается, что 23 ноября планировался концерт бывшего солиста «На-На».