Главный редактор районной газеты погибла при атаке ВСУ в Курской области

Журналистка планировала в своем новом материале рассказать жителям региона о текущей обстановке в Большесолдатском районе.

При атаке дрона также был ранен оператор электронного набора и верстки «Народной газеты». Ранение получил и сопровождавший прессу полицейский. Пострадавшие госпитализированы.



17 ноября украинский дрон также атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. При детонации беспилотника погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

