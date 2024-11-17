Главный редактор районной газеты погибла при атаке ВСУ в Курской области

Курский губернатор Алексей Смирнов сообщил о новой атаке украинского дрона-камикадзе на легковой автомобиль. При ударе беспилотника погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова.

Беспилотник ударил по автомобилю, двигавшемуся по дороге на территории Большесолдатского района Курской области. Юлия Николаева, как уточнил Смирнов, вывозила архивные дела редакции своей газеты.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Журналистка планировала в своем новом материале рассказать жителям региона о текущей обстановке в Большесолдатском районе.

При атаке дрона также был ранен оператор электронного набора и верстки «Народной газеты». Ранение получил и сопровождавший прессу полицейский. Пострадавшие госпитализированы.

17 ноября украинский дрон также атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. При детонации беспилотника погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУБеспилотникиДроны

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