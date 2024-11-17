Тайсон впервые прокомментировал бой с Джейком Полом

Майк Тайсон заявил, что не сожалеет о своем поражении от Джейка Пола, популярного блогера и профессионального боксера. Тайсон добавил, что в июне 2024 года едва не умер из-за проблем со здоровьем, сообщает Reuters.

«Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никаких сожалений о том, что вышел на ринг в последний раз», — приводит агентство заявление Майка Тайсона.

Пол победил Тайсона в боксерском поединке в США

Затем боксер рассказал, что в июне врачи сделали ему восемь переливаний крови. В июне он провел в больнице несколько дней, похудев за время лечения на 11 килограммов.

«Когда мои дети видят, как я стою лицом к лицу и заканчиваю восемь раундов с талантливым бойцом вдвое моложе меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy, это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо», — добавил Майк Тайсон.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира 58-летний Майк Тайсон проиграл свой первый с 2005 года профессиональный бой 27-летнему Джейку Полу. Поединок продолжался все восемь запланированных раундов. Пол победил единогласным решением судей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vedkar.ru
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