Тайсон впервые прокомментировал бой с Джейком Полом
Майк Тайсон заявил, что не сожалеет о своем поражении от Джейка Пола, популярного блогера и профессионального боксера. Тайсон добавил, что в июне 2024 года едва не умер из-за проблем со здоровьем, сообщает Reuters.
«Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никаких сожалений о том, что вышел на ринг в последний раз», — приводит агентство заявление Майка Тайсона.
Затем боксер рассказал, что в июне врачи сделали ему восемь переливаний крови. В июне он провел в больнице несколько дней, похудев за время лечения на 11 килограммов.
«Когда мои дети видят, как я стою лицом к лицу и заканчиваю восемь раундов с талантливым бойцом вдвое моложе меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy, это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо», — добавил Майк Тайсон.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира 58-летний Майк Тайсон проиграл свой первый с 2005 года профессиональный бой 27-летнему Джейку Полу. Поединок продолжался все восемь запланированных раундов. Пол победил единогласным решением судей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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