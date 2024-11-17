Тайсон впервые прокомментировал бой с Джейком Полом

Майк Тайсон заявил, что не сожалеет о своем поражении от Джейка Пола, популярного блогера и профессионального боксера. Тайсон добавил, что в июне 2024 года едва не умер из-за проблем со здоровьем, сообщает Reuters.



«Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никаких сожалений о том, что вышел на ринг в последний раз», — приводит агентство заявление Майка Тайсона.