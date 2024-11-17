Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю в селе Бирюч в приграничном Валуйском районе Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.



Он уточнил, что в той же машине находилась супруга погибшего. Женщина выжила, она от медицинской помощи отказалась.