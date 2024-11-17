Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю в селе Бирюч в приграничном Валуйском районе Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
Он уточнил, что в той же машине находилась супруга погибшего. Женщина выжила, она от медицинской помощи отказалась.
Как добавил Гладков, в селе Бирюч режим чрезвычайной ситуации был введен еще в октябре 2022 года. По его словам, часть жителей этого населенного пункта отказались покидать свои дома, они написали отказ от переселения.
15 ноября на взрывном устройстве в селе в Белгородской области также подорвался мужчина. Он погиб на месте, инцидент произошел, когда мужчина выгуливал собаку в лесопосадке, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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