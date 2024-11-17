СМИ: Бари Алибасов не простил Левкина после его ухода из «На-На»

Музыкальный продюсер Бари Алибасов не простил Владимира Левкина, после того как тот ушел из группы «На-На». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По версии издания, Алибасов и Левкин не общались последние 10 лет — после того, как сильно поссорились. Что было причиной разлада музыканта и продюсера, не уточняется. Владимир Левкин был солистом «На-На» с момента основания группы в 1989 году Бари Алибасовым. После окончания контракта в 1998 году Левкин группу покинул и занялся сольным творчеством.

Умер экс-солист «На-На» Владимир Левкин

В беседе с Mash Бари Алибасов рассказал, что о смерти Владимира Левкина он узнал от своей супруги, которой позвонила Марина Левкина. Алибасов назвал Левкина «человеком большого таланта и выразительной внешности».

Издание утверждает, что Левкин скончался от последствий застойной пневмонии. Она развилась у артиста на фоне онкологического заболевания. Врачи госпитализировали артиста в ночь с четверга на пятницу. Он жаловался на одышку и упадок сил, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин умер утром в воскресенье, 17 ноября. Музыканту было 57 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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