СМИ: Бари Алибасов не простил Левкина после его ухода из «На-На»

Музыкальный продюсер Бари Алибасов не простил Владимира Левкина, после того как тот ушел из группы «На-На». Об этом пишет Telegram-канал Mash.



По версии издания, Алибасов и Левкин не общались последние 10 лет — после того, как сильно поссорились. Что было причиной разлада музыканта и продюсера, не уточняется. Владимир Левкин был солистом «На-На» с момента основания группы в 1989 году Бари Алибасовым. После окончания контракта в 1998 году Левкин группу покинул и занялся сольным творчеством.