Трамп выбрал министром энергетики главу нефтяного концерна
Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра энергетики страны Криса Райта, генерального директора крупного нефтеконцерна Liberty Energy. Об этом сообщает CNN.
Райт, в случае его утверждения, также станет членом недавно созданного Национального энергетического совета. Главой этой структуры станет губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, выбранный Дональдом Трампом министром внутренних дел.
Reuters называет Криса Райта сторонником использования ископаемого топлива. По данным агентства, предприниматель будет поддерживать план Трампа, согласно которому США в ближайшие годы сосредоточатся на максимальном расширении добычи нефти и газа.
Ранее Трамп выдвинул на пост главы Минздрава США кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего. Пресс-секретарем Белого дома политик назначил 27-летнюю Каролин Ливитт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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