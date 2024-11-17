Трамп выбрал министром энергетики главу нефтяного концерна

Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра энергетики страны Криса Райта, генерального директора крупного нефтеконцерна Liberty Energy. Об этом сообщает CNN.

Райт, в случае его утверждения, также станет членом недавно созданного Национального энергетического совета. Главой этой структуры станет губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, выбранный Дональдом Трампом министром внутренних дел.

Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Ливитт
Позднее Крис Райт в социальных сетях заявил, что во главе Министерства энергетики США он собирается сосредоточиться на том, чтобы «сделать американскую энергетику более доступной, надежной и безопасной».

Reuters называет Криса Райта сторонником использования ископаемого топлива. По данным агентства, предприниматель будет поддерживать план Трампа, согласно которому США в ближайшие годы сосредоточатся на максимальном расширении добычи нефти и газа.

Ранее Трамп выдвинул на пост главы Минздрава США кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего. Пресс-секретарем Белого дома политик назначил 27-летнюю Каролин Ливитт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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