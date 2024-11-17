Трамп выбрал министром энергетики главу нефтяного концерна

Позднее Крис Райт в социальных сетях заявил, что во главе Министерства энергетики США он собирается сосредоточиться на том, чтобы «сделать американскую энергетику более доступной, надежной и безопасной».

Reuters называет Криса Райта сторонником использования ископаемого топлива. По данным агентства, предприниматель будет поддерживать план Трампа, согласно которому США в ближайшие годы сосредоточатся на максимальном расширении добычи нефти и газа.

Ранее Трамп выдвинул на пост главы Минздрава США кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего. Пресс-секретарем Белого дома политик назначил 27-летнюю Каролин Ливитт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

