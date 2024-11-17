Протестующие в Абхазии вернули МО республики технику
В воскресенье, 17 ноября, группа протестующих у правительственных зданий в Абхазии согласилась вернуть местным военным технику. Грузовики будут направлены в расположение армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
Позднее эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Абхазии Беслан Цвижба. По его словам, эти военные автомобили ранее использовались для охраны порядка в Сухуми.
15 военных грузовиков к правительственным зданиям еще 15 ноября стянули власти. Эта техника должна была помешать протестующим войти на территорию комплекса, где расположена и администрация президента. Демонстранты смогли использовать эти же грузовики для того, чтобы протаранить ворота парламента.
Протесты в Абхазии начались 15 ноября. Участники демонстрации выступали против нового инвестиционного соглашения с Россией. Демонстранты при этом отмечали, что и они, и власти поддерживают с Москвой хорошие отношения.
16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку. Он уточнил, что в таком случает страной будет временно управлять вице-президент Гунба, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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