Протестующие в Абхазии вернули МО республики технику

15 военных грузовиков к правительственным зданиям еще 15 ноября стянули власти. Эта техника должна была помешать протестующим войти на территорию комплекса, где расположена и администрация президента. Демонстранты смогли использовать эти же грузовики для того, чтобы протаранить ворота парламента.



Протесты в Абхазии начались 15 ноября. Участники демонстрации выступали против нового инвестиционного соглашения с Россией. Демонстранты при этом отмечали, что и они, и власти поддерживают с Москвой хорошие отношения.



16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку. Он уточнил, что в таком случает страной будет временно управлять вице-президент Гунба, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

