Минобороны РФ доложило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Минобороны России подчеркивает, что речь идет об объектах, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. В заявлении ведомства также указано, что удары наносились и по заводам, выпускающим продукцию военной направленности. Все цели успешно поражены.



17 ноября о массированном ударе России по Украине объявлял и украинский лидер Владимир Зеленский. В украинских СМИ также появлялась информация о взрывах в Киеве, Одессе, Ровно, Кривом Роге, Днепре, Николаеве и нескольких других населенных пунктах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

