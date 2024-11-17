Минобороны РФ доложило о массированном ударе по энергообъектам Украины

Утром в воскресенье, 17 ноября, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам и аэродромам Украины. Эту информацию предоставила пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Как уточнила пресс-служба российского оборонного ведомства, для удара использовались выскоточные средства поражения большой дальности, а также ударные беспилотники. Целями стали критически важные объекты энергетической инфраструктуры на Украине.

Зеленский объявил о массированном ударе ВС РФ по Украине

Минобороны России подчеркивает, что речь идет об объектах, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. В заявлении ведомства также указано, что удары наносились и по заводам, выпускающим продукцию военной направленности. Все цели успешно поражены.

17 ноября о массированном ударе России по Украине объявлял и украинский лидер Владимир Зеленский. В украинских СМИ также появлялась информация о взрывах в Киеве, Одессе, Ровно, Кривом Роге, Днепре, Николаеве и нескольких других населенных пунктах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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