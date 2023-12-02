СМИ: Снявшийся в клипе на песню «Тает лёд» Денис Степанов погиб в ходе СВО

Денис Степанов из Ухты, снявшийся в 2017 году в клипе «Тает лёд» группы «Грибы», погиб в зоне специальной операции, передают «Вести.Ru».

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Они цитируют слова руководителя администрации Ухты Магомеда Османова.

«Он настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу», — заявил Османов.

Журналисты уточняют, что Степанов служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового отделения.

По словам главы администрации Ухты, власти окажут семье погибшего Степанова помощь и поддержку.

Гибель Степанова подтвердил глава Республики Коми Владимир Уйба 17 ноября, напоминает RT.



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ФОТО: РИА Новости
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