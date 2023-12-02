СМИ: Снявшийся в клипе на песню «Тает лёд» Денис Степанов погиб в ходе СВО
Денис Степанов из Ухты, снявшийся в 2017 году в клипе «Тает лёд» группы «Грибы», погиб в зоне специальной операции, передают «Вести.Ru».
Смерть звезды. Правоохранители и родные спорят о причинах смерти Владимира Капырина из группы «Руки вверх»
Они цитируют слова руководителя администрации Ухты Магомеда Османова.
«Он настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу», — заявил Османов.
Журналисты уточняют, что Степанов служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового отделения.
По словам главы администрации Ухты, власти окажут семье погибшего Степанова помощь и поддержку.
Гибель Степанова подтвердил глава Республики Коми Владимир Уйба 17 ноября, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Настойчивый мошенник за десять минут звонил жертве почти три тысячи раз
- В Москве голосуют за лучшее имя для детеныша панды
- СМИ: Снявшийся в клипе на песню «Тает лёд» Денис Степанов погиб в ходе СВО
- Гладков назвал число обстрелов Белгородской области 1 декабря
- Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли во Вьетнам
- «Запретить нельзя разрешить»: Энергетики могут убить и спасти жизнь
- Концерн Rheinmetall начнет выпуск бронетехники на Украине в 2024 году
- Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение по двум уголовным делам
- Володин запустил опрос о маркировке энергетиков контрастными надписями
- Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Новой Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru