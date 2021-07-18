СМИ: Смертность от наркотиков в России выросла на 60%

По последним данным ведомства, в 2020 от употребления наркотиков в России в прошлом году умерли 7316 человек, в 2019 году — 4569, в период 2016 – 2018 годов – от 4,4 до 4,8 тысячи человек.

Данные Росстата включают статистику, сформированную по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней. Впервые в перечень включены смерти из-за коронавирусной инфекции.

Эксперты также указали усиление течения других заболеваний на фоне коронавируса и, как следствие, рост смертности в России от пневмонии - на 140%, от болезней нервной системы - на 20,9%, эндокринной - на 25%, системы кровообращения - на 11,6%.

Алкоголь также назван в ряде причин многочисленной гибели россиян. От его употребления в 2020 году погибли 50,4 тысячи человек - на 6,3% больше, чем в 2019 году.

Ранее прогноз о повышении уровня смертности на фоне пьянства ранее сделал Минздрав – в связи с самоизоляцией весной 2020 года.

