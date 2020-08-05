СМИ: Следователи начали проверку из-за скандального твита про групповое изнасилование

Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Как уточняется, следователи заинтересовались историей пятилетней давности после недавнего твита пользовательницы под ником «Внутренняя эмиграция», где она раскрыла подробности одной фривольной вечеринки. Тогда Простаков и Золотов покинули издание, попутно отрицая обвинения.