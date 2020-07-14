Сбербанк проверяет двух обвинённых в харрасменте сотрудников

Руководство Сбербанка приняло решение отстранить от работы двух своих сотрудников на период проверки обоснованности их обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службу кредитной организации.

Речь идёт о работнике Публичного акционерного общества «Сбербанк» Сергее Миненко и сотруднике дочерней компании ООО «С-Маркетинг» Руслане Гафарове. Как подчеркнули в пресс-службе, администрация с большой серьёзностью восприняла подобного рода обвинения и заинтересована в выяснении всех действительных обстоятельствах случившегося.

Внутреннюю проверку по этому поводу начала служба внутренней безопасности Сбербанка, отмечает RT.

Накануне в социальных сетях в массовом порядке появились публикации от людей, которые утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам от некоторых журналистов, а также вышеназванных сотрудников Сбербанка.

Среди тех, кого обвинили в харассменте, также, в частности, упоминались журналисты Павел Лобков и шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергей Простаков. Последний после этого ушёл со своей должности. Первый признал, что приставал к молодым мужчинам с неприличными предложениями, однако высказался в том духе, что просто заигрался, и принёс извинения.

