Обвинённый в домогательствах Лобков извинился за «фривольное поведение»

По признанию журналиста, он не заметил, как пришло время новой этики, и продолжал рискованно шутить, обнимать коллег. «Делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта», - отметил Лобков.

Журналист принёс извинения тем, кому его «фривольное поведение» причинило дискомфорт. В своё оправдание он заявил, что никогда не прибегал к моральному давлению, насилию или шантажу.

В домогательствах Лобкова обвинил сотрудник издания «МБХ медиа» Александр Скрыльников. По его словам, это происходило, когда он стажировался в редакции телеканала «Дождь». Лобков трогал его и пытался переубедить Скрыльникова в его гетеросексуальной ориентации, рассказал мужчина.

Пользователи «Твиттера» ранее рассказали о случаях сексуальных домогательств. В частности, прозвучали обвинения в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова. Простаков на фоне скандала покинул свой пост, в отношении Гафарова Сбербанк проводит внутреннее расследование.

