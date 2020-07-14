Обвинённый в домогательствах Лобков извинился за «фривольное поведение»
Журналист и телеведущий Павел Лобков на своей странице в Facebook ответил на обвинения в домогательствах к коллегам. Он попросил понять, что для него границы телесной неприкосновенности остались на «уровне 2000-х».
По признанию журналиста, он не заметил, как пришло время новой этики, и продолжал рискованно шутить, обнимать коллег. «Делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта», - отметил Лобков.
Журналист принёс извинения тем, кому его «фривольное поведение» причинило дискомфорт. В своё оправдание он заявил, что никогда не прибегал к моральному давлению, насилию или шантажу.
В домогательствах Лобкова обвинил сотрудник издания «МБХ медиа» Александр Скрыльников. По его словам, это происходило, когда он стажировался в редакции телеканала «Дождь». Лобков трогал его и пытался переубедить Скрыльникова в его гетеросексуальной ориентации, рассказал мужчина.
Пользователи «Твиттера» ранее рассказали о случаях сексуальных домогательств. В частности, прозвучали обвинения в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и SMM-менеджера Сбербанка Руслана Гафарова. Простаков на фоне скандала покинул свой пост, в отношении Гафарова Сбербанк проводит внутреннее расследование.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- Сбербанк проверяет двух обвинённых в харрасменте сотрудников
- Обвинённый в домогательствах Лобков извинился за «фривольное поведение»
- Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете
- Службы Москвы приведены в готовность перед ливнем с грозой
- Володин: Россия сможет наказывать украинцев за призывы вернуть Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru