СМИ: Скончался российский олигарх из списка Forbes Бурлаков

При этом журналисты kp.ru со ссылкой на источники сообщают о смерти олигарха в московском госпитале Лапино от коронавируса.

Официальной информации о смерти бизнесмена не сообщалось.

По оценкам Forbes, состояние Олега Бурлакова составляет 650 млн. долларов. Кроме того, что его компания занималась разработкой топливных систем для военной промышленности и деталей для космических аппаратов, бизнесмен известен как владелец одной из самых больших яхт в мире - «Черная жемчужина». Ее длина составляет 106,7 м.

Как утверждает издание Forbes, в период пандемии коронавируса российские олигархи увеличили свое состояние на 207 миллиардов долларов. Теперь их общие активы составляют рекордные 663 миллиарда долларов.

