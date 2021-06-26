СМИ: Скончался российский олигарх из списка Forbes Бурлаков
Российский предприниматель Олег Бурлаков умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого бизнесмена.
По данным издания, Бурлаков скончался в Монако, где жил в последние годы.
При этом журналисты kp.ru со ссылкой на источники сообщают о смерти олигарха в московском госпитале Лапино от коронавируса.
Официальной информации о смерти бизнесмена не сообщалось.
По оценкам Forbes, состояние Олега Бурлакова составляет 650 млн. долларов. Кроме того, что его компания занималась разработкой топливных систем для военной промышленности и деталей для космических аппаратов, бизнесмен известен как владелец одной из самых больших яхт в мире - «Черная жемчужина». Ее длина составляет 106,7 м.
Как утверждает издание Forbes, в период пандемии коронавируса российские олигархи увеличили свое состояние на 207 миллиардов долларов. Теперь их общие активы составляют рекордные 663 миллиарда долларов.
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