Российские миллиардеры разбогатели на 36 миллиардов долларов
Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев текущего года увеличилось на 35,762 миллиарда долларов. Больше остальных обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
Рейтинг составлен Bloomberg Billionaires Index (BBI), он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Для ряда компаний расчет производится исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. В рейтинг BBI входит 500 самых богатых людей мира. Сейчас в него входят 24 россиянина.
Алексей Мордашов находится на четвертом месте среди российских богачей. Его состояние выросло с начала года на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.
Заметно увеличился капитал и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина - на 5,43 миллиарда, до 29,3 миллиарда долларов. В рейтинге он находится на втором месте.
Первое место среди российских миллиардеров занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого выросло на 3,81 миллиарда долларов, до 33,8 миллиарда. На третьей строчке находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (рост на 4,45 миллиарда долларов, до 29,2 миллиарда).
Ранее Forbes впервые включил дочь и сына основателя мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова в рейтинг богатейших наследников, сообщает РЕН ТВ.
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