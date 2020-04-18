СМИ: Скончался депутат Мособлдумы с выявленным коронавирусом
18 апреля 202015:38
Депутат Мособлдумы Иван Жуков, у которого был диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, скончался.
О смерти парламентария сообщают 18 апреля, в субботу, РИА Новости.
Ранее НСН писала, что депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тимонов также получили положительный результат теста на COVID-19. Об этом Тимонов написал в своем профиле в Facebook.
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18 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru