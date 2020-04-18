СМИ: Скончался депутат Мособлдумы с выявленным коронавирусом

Депутат Мособлдумы Иван Жуков, у которого был диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, скончался.

О смерти парламентария сообщают 18 апреля, в субботу, РИА Новости.

Ранее НСН писала, что депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тимонов также получили положительный результат теста на COVID-19. Об этом Тимонов написал в своем профиле в Facebook.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДепутатКоронавирусМосгордумаСмерть
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