Депутат Мосгордумы получил положительный тест на коронавирус
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом он пишет в своем профиле в Facebook.
Депутат сообщил, что первый тест, проведенный в пятницу 3 апреля, дал отрицательный результат, и вирус обнаружили только во второй раз. Также Тимонов заявил, что присутствовал на заседании Мосгордумы, где председатель Алексей Шапошников уверял присутствующих в том, что среди депутатов нет зараженных. Тимонов подчеркнул, что данная информация является врачебной тайной и Шапошников не мог знать точно состояние здоровья всех депутатов.
Тимонов негативно отнесся к заявлению председателя на открытии заседания и сообщил, что обратился в Роспотребнадзор и НПЦ Экстренной медицины. Ранее в воскресенье 5 апреля депутат Мосгордумы Евгений Ступин также сообщил о положительном результате теста COVID-19. На упомянутом заседании Ступин не был по состоянию здоровья.
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