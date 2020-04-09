Депутат Мосгордумы получил положительный тест на коронавирус

Депутат сообщил, что первый тест, проведенный в пятницу 3 апреля, дал отрицательный результат, и вирус обнаружили только во второй раз. Также Тимонов заявил, что присутствовал на заседании Мосгордумы, где председатель Алексей Шапошников уверял присутствующих в том, что среди депутатов нет зараженных. Тимонов подчеркнул, что данная информация является врачебной тайной и Шапошников не мог знать точно состояние здоровья всех депутатов.

Тимонов негативно отнесся к заявлению председателя на открытии заседания и сообщил, что обратился в Роспотребнадзор и НПЦ Экстренной медицины. Ранее в воскресенье 5 апреля депутат Мосгордумы Евгений Ступин также сообщил о положительном результате теста COVID-19. На упомянутом заседании Ступин не был по состоянию здоровья.

