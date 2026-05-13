СМИ: Системой нелегальных таксистов пользуются более 22 млн россиян
В России за два года утроилось количество чатов, групп и сообществ, предлагающих нелегальные услуги такси, сообщают «Известия».
Их число превысило 11 тыс., а количество пользователей составляет 22,7 млн человек. По словам экспертов, пассажиры пользуются таким способом поиска машины из-за увеличивающихся цен на такси, а водители переходят в чаты из-за зарегулированности сферы и высоких издержек в случае легальной работы.
Исследование провели эксперты аппарата зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского при поддержке Объединения самозанятых России. Как оказалось, 85,5% опрошенных боятся ездить с нелегалами, но 44,3% все равно поедут — из-за более низкой цены по сравнению с тарифами официальных служб такси и агрегаторов.
Такие таксисты работают вне закона и вне системы контроля. Для пассажира это, прежде всего вопрос безопасности и ответственности. По словам экспертов, если произойдет автоавария, конфликт, причинение вреда, утрата вещей или преступление, пассажиру будет сложнее доказать сам факт перевозки, установить ответственного и получить компенсацию.
Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать легализация частных водителей на личных автомобилях. Это даст людям безопасные, доступные поездки и вернет миллионы перевозчиков в правовое поле.
Количество водителей такси не вырастет, если на этот рынок придет гигант Wildberries, потому что 1,5 миллиона водителей продолжают работать в «серой» зоне, сказал НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.
Горячие новости
- СМИ: Системой нелегальных таксистов пользуются более 22 млн россиян
- Бюджет РФ получил свыше 52 млрд рублей от «налога на богатых»
- СМИ: Бывший замглавы Минприроды Буцаев объявлен в розыск
- СМИ: Иран отказался вести переговоры с США без выполнения пяти условий
- Исследование: Индекс счастья россиян упал до минимума за 15 лет
- Чиновники стали называть аборт «негативным выбором при беременности»
- СМИ: Певица Линда проходит свидетелем по делу о присвоении прав на песни Фадеева
- Путин заявил о подготовке совещания по экономической ситуации в стране
- Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата»
- СМИ: У детских книг появились пометки о наркотиках из-за упоминания зелий и волшебной пыльцы