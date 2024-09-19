СМИ: Силовики задержали более 20 человек в Тутаеве
19 сентября 202401:31
Силовики задержали несколько человек в Ярославской области, сообщает «360».
Это произошло в городе Тутаеве. Местные жители сообщили о стрельбе. По их словам, правоохранители остановили несколько машин, вытащили оттуда водителей и пассажиров, а потом скрутили их.
В МВД заявили, что сотрудники уголовного розыска проводят оперативные мероприятия при содействии Росгвардии.
Ранее при стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru