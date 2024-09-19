СМИ: Силовики задержали более 20 человек в Тутаеве

Силовики задержали несколько человек в Ярославской области, сообщает «360».

Началась проверка после конфликта со стрельбой на улице в Краснодаре

Это произошло в городе Тутаеве. Местные жители сообщили о стрельбе. По их словам, правоохранители остановили несколько машин, вытащили оттуда водителей и пассажиров, а потом скрутили их.

В МВД заявили, что сотрудники уголовного розыска проводят оперативные мероприятия при содействии Росгвардии.

Ранее при стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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