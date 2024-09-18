СМИ: При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека

В правоохранительных органах агентству также подтвердили гибель двух человек.

При этом основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале подтвердила гибель одного охранника. Она также выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать семье необходимую помощь.

Ранее пресс-служба Wildberries и Russ сообщила, что первыми стрельбу открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Также отмечается, что попытки незаконного проникновения были предприняты сразу по двум адресам компании, напоминает «Радиоточка НСН».

