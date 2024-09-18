СМИ: При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека
В результате стрельбы, произошедшей в Москве в бизнес-центре «Романов двор», погиб второй сотрудник Wildberries, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
В правоохранительных органах агентству также подтвердили гибель двух человек.
При этом основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале подтвердила гибель одного охранника. Она также выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать семье необходимую помощь.
Ранее пресс-служба Wildberries и Russ сообщила, что первыми стрельбу открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Также отмечается, что попытки незаконного проникновения были предприняты сразу по двум адресам компании, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru