СМИ: При стрельбе у офиса Wildberries погибли два человека

В результате стрельбы, произошедшей в Москве в бизнес-центре «Романов двор», погиб второй сотрудник Wildberries, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

«Готов на многое»: Действия Бакальчука у офиса Wildberries назвали демонстрацией силы

В правоохранительных органах агентству также подтвердили гибель двух человек.

При этом основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале подтвердила гибель одного охранника. Она также выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать семье необходимую помощь.

Ранее пресс-служба Wildberries и Russ сообщила, что первыми стрельбу открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Также отмечается, что попытки незаконного проникновения были предприняты сразу по двум адресам компании, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСтрельбаПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры