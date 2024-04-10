СМИ: Силовики устроили облаву на мигрантов в ходе празднования Ураза-байрама

Отмечается, что проверка документов проводилась на «Таганском ряду». В полиции сообщили, что это был плановый рейд. Были ли выявлены нарушения и задержали ли кого-то из мигрантов, не уточняется.

Ранее в Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили больше 6 тысяч нарушений.

