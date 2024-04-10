СМИ: Силовики устроили облаву на мигрантов в ходе празднования Ураза-байрама

Сотрудники силовых ведомств устроили во время празднования Ураза-байрама облаву на мигрантов в Екатеринбурге, сообщил портал E1.ru.

В Москве арестовали экс-главу ОВД по делу о незаконной миграции

Отмечается, что проверка документов проводилась на «Таганском ряду». В полиции сообщили, что это был плановый рейд. Были ли выявлены нарушения и задержали ли кого-то из мигрантов, не уточняется.

Ранее в Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили больше 6 тысяч нарушений.

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ФОТО: Управление МВД России по Москве.
ТЕГИ:МигрантыПроверкаЕкатеринбургПолиция

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