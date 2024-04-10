СМИ: Силовики устроили облаву на мигрантов в ходе празднования Ураза-байрама
10 апреля 202414:43
Сотрудники силовых ведомств устроили во время празднования Ураза-байрама облаву на мигрантов в Екатеринбурге, сообщил портал E1.ru.
Отмечается, что проверка документов проводилась на «Таганском ряду». В полиции сообщили, что это был плановый рейд. Были ли выявлены нарушения и задержали ли кого-то из мигрантов, не уточняется.
Ранее в Москве в ходе масштабного рейда против незаконной миграции правоохранители выявили больше 6 тысяч нарушений.
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- СМИ: Силовики устроили облаву на мигрантов в ходе празднования Ураза-байрама
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru