В Москве арестовали экс-главу ОВД по делу о незаконной миграции

Тургенева арестовали до 2 июня 2024 года. Его обвиняют в организации нелегальной миграции.

Также суд арестовал на 1,5 месяца двух предполагаемых сообщников Тургенева. По данным правоохранительных органов, все трое занимались постановкой на учет иностранных граждан за вознаграждение. Всего им удалось оформить свыше тысячи мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации около 100 тысяч иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

