В Москве арестовали экс-главу ОВД по делу о незаконной миграции

Щербинский суд Москвы отправил в следственный изолятор бывшего начальника отделения внутренних дел (ОВД) «Коммунарский» Андрея Тургенева. Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Замглавы управления ГУ МВД по Москве арестован по делу о незаконной миграции

Тургенева арестовали до 2 июня 2024 года. Его обвиняют в организации нелегальной миграции.

Также суд арестовал на 1,5 месяца двух предполагаемых сообщников Тургенева. По данным правоохранительных органов, все трое занимались постановкой на учет иностранных граждан за вознаграждение. Всего им удалось оформить свыше тысячи мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации около 100 тысяч иностранцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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